Ситуационный центр ассоциации НОМ получил более 4,5 тыс. сообщений от наблюдателей

Как проходит первый день голосования в России

Как проходит первый день голосования в России

Федеральный координатор ассоциации Алексей Песков отметил, что большинство сообщений проблемного характера относятся к вопросам незаконной агитации

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Экспертный ситуационный центр ассоциации "Независимый общественный мониторинг" получил более 4,5 тыс. сообщений о проходящих выборах, большинство из них носят информационный характер. Об этом сообщил журналистам федеральный координатор ассоциации Алексей Песков.

"Более 4,5 тыс. сообщений от наблюдателей на нашей карте уже есть, большинство - это сообщения информационного характера. На сегодняшний момент семь сообщений мы фиксируем в статусе фейков - это сообщения, которые не подтвердились", - сказал он.

Еще 13 сообщений, по словам Пескова, отмечены как решенные проблемы.

Эксперт указал, что большинство сообщений проблемного характера относятся к вопросам незаконной агитации, каждый случай разбирается и отслеживается.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.