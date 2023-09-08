Организация перевозки застрявших в Египте туристов в Москву 12 и 15 сентября обсуждается

Red Sea Airlines ранее уведомила Росавиацию о приостановке полетов в Москву с 8 по 17 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Туроператор "Интурист" обсуждает с российскими авиакомпаниями вопрос организации перевозки застрявших в Шарм-эш-Шейхе пассажиров египетской авиакомпании Red Sea Airlines. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Вопрос организации предстоящей перевозки на 12 сентября и 15 сентября в стадии обсуждения между туроператором "Интурист" и российскими авиакомпаниями", - отметили в Росавиации.

Там подчеркнули, что авиакомпания Azur Air готова ночным рейсом 9 сентября перевезти из Москвы на курорт российских туристов, которые ранее не смогли вылететь из Шереметьево. Также 9 сентября на рейсе российской авиакомпании в обратном направлении будет организована перевозка отдыхающих из Шарм-эш-Шейха.

Ранее в Росавиации сообщали, что взяли на особый контроль выполнение Red Sea Airlines рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву. Там пояснили, что из-за неисправности воздушного судна Red Sea Airlines не смогла перевезти российских туристов. Это связано с тем, что в парке авиаперевозчика имеется всего два воздушных суда.

Позже Росавиация сообщила, что Red Sea Airlines уведомила ведомство о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября 2023 года.