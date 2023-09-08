Правительство упростило выдачу справок о гибели или пропаже без вести участников СВО

Согласно соответствующим постановлениям, право выдавать такие документы предоставили не только медицинским организациям, но и командирам воинских частей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило упрощенный порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников специальной военной операции (СВО), следует из постановлений кабмина, которые есть в распоряжении ТАСС.

Так, право выдавать документы о смерти участников СВО в зоне спецоперации предоставлено не только медицинским организациям, но и командирам воинских частей. Они же должны будут сообщать в органы ЗАГС или в МФЦ о том, что военный погиб во время службы, для упрощения и ускорения назначения выплат и мер поддержки родственникам бойцов.

Справка о смерти оформляется, если гибель военнослужащего не вызывает сомнений, но выдача медицинского свидетельства по каким-то причинам невозможна. Она выдается родственникам в воинской части, в которой служил боец, в военном комиссариате, если речь идет о военнослужащем по контракту или в другой структуре, если боец, например, служил в МВД или Росгвардии.

Справки о смерти будет достаточно для того, чтобы родственники могли инициировать процедуру признания бойцов погибшими через суд для получения полагающихся выплат и мер социальной поддержки.

Постановления приняты для реализации норм законов, которые были подписаны в апреле 2023 года и которые упростили процедуру признания военных погибшими и пропавшими без вести во время проведения спецоперации. Так, если в течение шести месяцев нет данных о месте пребывания военнослужащего, в частности, не предоставлены такие сведения от командира воинской части, то он может быть признан пропавшим без вести по заявлению заинтересованных лиц. Спустя три месяца после вступления в силу решения суда о признании военнослужащего пропавшим без вести он может быть объявлен умершим.

Если же имели место события, дающие основания предполагать гибель, - например, исчезновение в зоне активных боевых действий при угрожавших жизни обстоятельствах, то военнослужащий может быть объявлен умершим через шесть месяцев. Ранее для признания гибели пропавшего без вести нужно было ждать два года с момента окончания боевых действий.