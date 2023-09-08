8 сентября, 15:54

Первое издание Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" ушло с молотка за 11 млн рублей

Первоначальная ставка была заявлена в 7 млн рублей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Аукционный дом "Литфонд" продал первое прижизненное издание Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" за 11 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба дома.

"Топ продаж возглавило первое прижизненное издание Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасичником Рудым Паньком" (Санкт-Петербург, Тип. Департамента народного просвещения; в Тип. А. Плюшара, 1831-1832 годов)", - говорится в сообщении.

Первоначальная ставка за раритет была заявлена в 7 млн рублей, финальная цена выросла почти в два раза - до 11 млн рублей.

Первая часть повестей была опубликована в сентябре 1831 года, вторая - в марте 1832 года. 

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