В Петербурге открыли мемориальную доску в память о погибших в блокаду историках

Как пояснила главный научный сотрудник СПбИИ РАН Юлия Кантор, форма мемориальной доски была подобрана художником Егором Богачевым таким образом, чтобы отразить тяжелые условия жизни в блокадном Ленинграде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Мемориальную доску в память о погибших в Ленинграде во время блокады историках открыли в Санкт-Петербургском институте истории Российской академии наук (СПбИИ РАН), передает корреспондент ТАСС. В тяжелых условиях окруженного города в годы войны умерло около 20 ученых, работавших в Ленинградском отделении Института истории АН СССР.

"Многие сотрудники института остались в осажденном Ленинграде, но институт продолжал свою работу, защищались диссертации, писались статьи, монографии. Многие из них так и не были опубликованы, но сохранились в виде архивов. <...> И работа академического института в блокадный период - это еще одно свидетельство того, что Ленинград не сдавался", - сказал на церемонии открытия доски директор СПбИИ РАН Алексей Сиренов.

На момент начала блокады в Ленинградском отделении Института истории Академии наук СССР работали выдающиеся ученые-историки - академики Евгений Тарле и Николай Державин, профессора Сигизмунд Валк и Осип Вайнштейн, рассказал ТАСС старший научный сотрудник СПбИИ РАН Кирилл Болдовский. Часть специалистов была мобилизована для работы на нужды фронта - они готовили агитационные материалы для защитников Ленинграда, читали лекции и участвовали в сооружении оборонительных линий на подступах к городу.

Большая часть ученых не смогла эвакуироваться и осталась здесь в самую тяжелую зиму 1941-1942 годов. Основные потери института пришлись именно на это время. При этом научная работа не прекращалась даже в самые тяжелые месяцы блокады - в октябре 1941 года здесь прошла защита кандидатской диссертации историка Мешалина, погибшего в 1942 году, уполномоченная Ленинградского отделения М. И. Стеблин-Каменская продолжала работать над своей диссертацией вплоть до самой смерти в 1943.

Оставшиеся в Ленинграде историки объединились в группу при Институте этнографии АН СССР и регулярно собирались в бомбоубежище учреждения. Те ученые, которым удалось эвакуироваться, работали в Ташкенте, Казани, Саратове. В Ташкенте началась работа по созданию многотомной истории Петербурга, была подготовлена "История Узбекистана" и многие другие работы.

Как пояснила ТАСС главный научный сотрудник СПбИИ РАН Юлия Кантор, форма мемориальной доски, установленной в институте, была подобрана художником Егором Богачевым таким образом, чтобы отразить тяжелые условия жизни в блокадном Ленинграде. Углы плиты отображают силуэт петербургских домов, а специально оформленные сколы символизируют следы осколков и шрапнели на зданиях.

О блокаде Ленинграда

Осада Ленинграда немецкими войсками в годы Великой Отечественной войны длилась на протяжении 872 дней. Немецкие войска окружили город 8 сентября 1941 года и полностью перерезали все сухопутные коммуникации города с остальной территорией страны вплоть до 1943 года, когда 18 января блокада была прорвана. Полностью осаду с Ленинграда удалось снять только 27 января 1944 года.

За время блокады в городе погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн человек. Большинство людей погибли от голода и холода.