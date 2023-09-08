8 сентября, 15:25
Единый день голосования

В Херсонской области "Мобильным избирателем" воспользовались около 2 тыс. человек

Председатель избиркома региона Марина Захарова отметила, что с помощью этой системы можно открепиться от одного участка и прикрепиться к другому

ГЕНИЧЕСК, 8 сентября. /ТАСС/. Около 2 тыс. жителей Херсонской области воспользовались системой "Мобильный избиратель" и присоединились к другому участку. Об этом сообщила на встрече с международными экспертами председатель избиркома региона Марина Захарова.

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Она рассказала, что с помощью системы "Мобильный избиратель" можно открепиться от одного участка и прикрепиться к другому. "Понимая, что мы проводим первые выборы в составе России, наши граждане были еще не совсем знакомы с этой системой, но в то же время мы показали, я думаю, хороший результат. У нас около 2 тыс. человек через систему "Мобильный избиратель" все-таки подсоединились к другому участку", - сказала она.

Механизм "Мобильный избиратель" позволяет проголосовать на любом удобном гражданину избирательном участке Российской Федерации, а не только по месту постоянной или временной регистрации.

В случае, если избиратель не успел воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" и не найдет себя в списках, он может быть включен в дополнительный список на участке голосования на заявительной основе. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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