График движения на Киевском и Горьковском направлениях МЖД изменится 9 сентября

В дневные часы возможно частичное увеличение интервала движения поездов до 20-30 минут на обоих направлениях

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Расписание движения поездов на Киевском и Горьковском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменится 9 сентября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"9 cентября меняется расписание на Калужском (Киевском - прим. ТАСС) и Нижегородском (Горьковском - прим. ТАСС) направлениях [Московской] железной дороги. В утренние часы: Калужское (Киевское - прим. ТАСС) направление - интервалы движения по первому и второму путям увеличены до 20 минут, поезда следуют только от и до Минской; Нижегородское (Горьковское - прим. ТАСС) направление - интервалы движения по первому и второму путям увеличены до 10 минут, поезда следуют только от и до Нижегородской, Курской", - значится в публикации.

Также в департаменте предупредили, что в дневные часы возможно частичное увеличение интервала движения поездов до 20-30 минут на обоих направлениях. С расписанием пассажирам предлагают сверяться на сайте ЦППК.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин 9 сентября вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным поздравит москвичей с Днем города и по видеосвязи откроет несколько новых транспортных объектов столицы, включая МЦД-4.

Ранее в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили ТАСС, что четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) вместо Киевско-Горьковского решено называть Калужско-Нижегородским. В связи с этим в сегменте пригородных перевозок участок Киевского направления Московской железной дороги назовут Калужским, а участок Горьковского - Нижегородским.

Оставшиеся четыре московских центральных диаметра, согласно сайту проекта МЦД, именуются по названиям направлений МЖД: Белорусско-Савеловский МЦД-1, Курско-Рижский МЦД-2, Ленинградско-Казанский МЦД-3, Ярославско-Павелецкий МЦД-5.