Путин посетил Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области

Собор находится в селе Дивеево

ДИВЕЕВО /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Нижегородскую область приехал в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в селе Дивеево.

Глава государства осмотрел территорию обители и посетил вечернюю службу в одном из соборов, после чего пообщался с прихожанами, которые радостно окружили президента. "Спасибо большое!", "Здоровья вам! Многая лета!", - доносились возгласы. Люди тянули руки за рукопожатиями. "Всего хорошего вам", - пожелал Путин, уезжая.

В подарок монастырю он преподнес икону XVII-XVIII веков "Богоматерь Федоровская". Главе государства вручили и ответный презент - небольшую иконку преподобного Серафима Саровского.

Основанная в XVIII веке обитель почитается православными верующими как четвертый удел Пресвятой Богородицы (земля, которая находится под особым покровительством Божией Матери) наряду с Иверией, Святой горой Афон и Киево-Печерской лаврой. В Троицком соборе хранятся мощи Серафима Саровского.

Как ранее отмечал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, Серафимо-Дивеевский монастырь активно развивается, здесь строятся и реставрируются храмы, создаются общественные пространства, открыт духовно-просветительский центр. Это привлекает паломников и туристов не только со всей России, но и других стран.

Масштабный проект - паломническо-туристический кластер Арзамас - Дивеево - Саров - создан в Нижегородской области в 2018 году при поддержке Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кластер объединяет три старинных поселения на юге Нижегородской области: города Арзамас и Саров, село Дивеево.