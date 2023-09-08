В Красноярске состоялся посвященный Донбассу концерт

Выступили около 160 музыкантов со всей России

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Около 160 молодых музыкантов и чтецов из 6 городов России в течение 5 месяцев готовились к концерту, посвященному 80-летию с момента освобождения Донбасса, чтобы исполнить его в Красноярске. Об этом журналистам сообщили организаторы мероприятия.

"На сцене Красноярской филармонии собрались около 160 молодых музыкантов и чтецов из Луганска, Донецка, Москвы, Новосибирска и Красноярска, чтобы исполнить премьеру литературно-музыкальной композиции, посвященную памятной и важной дате, - "Музыка Zа Победу!", - сообщили в оргкомитете.

Исполнители готовились к концерту пять месяцев, на это ушло 400 часов репетиций. Выступление прошло 8 сентября.

"Музыкальную композицию специально для концерта написал московский композитор Петр Корягин. В основу композиции положены стихи поэтов из Донецка, Москвы, Краснодара, Красноярска, Минусинска, Абакана, Железногорска, а также Тюменской и Ленинградской областей. Выступление сопровождалось тематическим видеорядом из документальной военной хроники", - пояснили в пресс-службе Красноярской филармонии.

Участниками сводного хора и оркестра стали студенты Российской академии музыки имени Гнесиных, Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского и других учебных заведений. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Нацистские войска вошли в Сталино (сейчас Донецк) 20 октября 1941 года. 8 сентября 1943 года город был освобожден от гитлеровских войск.