Главы МЧС РФ и КНР на встрече в ЮАР выразили интерес в укреплении сотрудничества

Александр Куренков заявил, что китайская сторона всегда может рассчитывать на открытый диалог с Россией

ДУРБАН /ЮАР/, 8 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Александр Куренков пообщался в на полях БРИКС с руководителями ведомств Китая и ЮАР, отвечающих за ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Глава МЧС Китая Ван Сянси во время двустороннего общения с российским коллегой выразил заинтересованность в проведении новой встречи в России. "Я очень надеюсь, что в скором времени смогу посетить Россию и снова встретиться с вами", - сказал Ван Сянси. Глава МЧС РФ отметил, что китайская сторона всегда может рассчитывать на открытый диалог с Россией. Глава МЧС Китая выразил надежду на активное укрепление сотрудничества. "Мы рассчитываем на укрепление нашего взаимодействиях в рамках предупреждения стихийных бедствий", - отметил Ван Сянси.

Позднее на полях БРИКС состоялась встреча главы МЧС РФ с министром по делам регионального развития ЮАР Темби Нкадименг. На встрече Куренков пригласил делегацию ЮАР принять участие в салоне "Комплексная безопасность - 2024". "Буду рад видеть вас и делегацию ЮАР на международном салоне "Комплексная безопасность", который состоится в мае 2024 в городе Москве", - сказал российский министр. "Хочу отметить, что работа по подготовке пожарных, мониторингу чрезвычайных ситуаций и реагированию на них организована в ЮАР на высоком уровне. Мы с большим интересом изучим ваш опыт", - подчеркнул Куренков.

С 7 по 8 сентября Куренков с делегацией МЧС находится с рабочим визитом в городе Дурбан в ЮАР.