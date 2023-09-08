Росгвардия призвала в День города в Москве отказаться от ношения и транспортировки оружия

Руководителям предприятий, торгующих оружием и патронами, частных охранных организаций и стрелковых объектов рекомендовали применить дополнительные меры по усилению контроля за сохранностью оружия и ограничению его оборота

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Столичная Росгвардия призывает во время праздничных мероприятий, посвященных Дню города, отказаться от ношения и транспортировки оружия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.

"В период проведения праздничных мероприятий рекомендуется воздержаться от ношения и транспортировки оружия на всей территории Москвы. Посещение массовых публичных мероприятий с любыми видами оружия (в том числе такого, на приобретение которого не требуется специального разрешения), а также нахождение с ним на объектах инфраструктуры должны быть исключены", - сказали в главке.

Также там отметили, что во время праздничных мероприятий руководителям предприятий, осуществляющих торговлю оружием и патронами, частных охранных организаций, также стрелковых объектов, расположенных на территории города, даны рекомендации о применении дополнительных мер по усилению контроля за сохранностью оружия, а также ограничению его оборота.

В главке отметили, что в столице прошло расширенное заседание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при главном управлении Росгвардии по Москве, в ходе которого руководителям частных охранных организаций было указано на необходимость принятия дополнительных мер по антитеррористической защищенности охраняемых объектов во время проведения массовых и праздничных мероприятий, в том числе посвященных Дню города.