Россияне летом чаще всего вывозили домашних животных в Турцию и Грузию

По данным Россельхознадзора, за летний период 2023 года служба выдала 21,9 тыс. сертификатов на вывоз питомцев

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор за летний период 2023 года выдал 21,9 тыс. сертификатов на вывоз домашних животных за границу, самыми популярными направлениями стали Турция и Грузия - почти 4 тыс. сертификатов. Об этом сообщил Россельхознадзор.

"Россельхознадзор за летний период выдал 21,9 тыс. сертификатов на вывоз домашних животных за границу. Питомцы отправились в более 100 направлений, самые популярные - Турция и Грузия - почти 4 тыс.", - говорится в сообщении.

Также популярными направлениями оказались Финляндия и Германия (1 тыс. сертификатов), Узбекистан, Израиль, Италия, Болгария, Сербия, Испания, Абхазия - более 600 животных.

Кроме того, кратный рост после окончательного снятия ковидных ограничений показывает поток питомцев-туристов в Китай. Так, в июне - августе 2023 года в КНР отправилось почти 1,4 тыс. животных, тогда как за аналогичный период 2022 года этот показатель был в два раза меньше. Также среди экзотических направлений отмечены Аруба, Гренландия, Намибия, Руанда и Боливия - по одному питомцу.

Всего за январь - август 2023 года Россельхознадзор выдал 51,5 тыс. сертификатов на вывоз домашних животных за границу, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

"При планировании поездки с домашним любимцем необходимо заблаговременно внимательно изучить правила ввоза страны, в которую планируется путешествие", - напомнило ведомство.