8 сентября, 15:53

Путин, комментируя тему церкви, отметил разрушительные действия Киева

Президент посетил Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области

ДИВЕЕВО /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил разрушительный характер действий киевских властей в том, что касается православных храмов.

Во время посещения Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области глава государства осмотрел, в частности, Благовещенский собор. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий рассказал президенту о том, что в выборе архитектурного решения для этого храма, который был возведен в 2012-2022 годах, есть "связь с Киевом" - с тем, как строился Успенский собор Киево-Печерской лавры.

"Все разрушают только", - заметил в ответ Путин, после чего продолжил осмотр собора. 

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссия
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