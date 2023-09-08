8 сентября, 16:07
Единый день голосования

В Запорожской области более 37% избирателей проголосовали на выборах

Глава избиркома Галина Катющенко отметила, что 8 сентября областную комиссию посетила делегация экспертов из семи стран

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Активность избирателей на выборах в Законодательное собрание Запорожской области по состоянию на вечер пятницы составила более 37%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

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"К этому времени явка составляет 37,94%. Явка в Мелитопольский городской совет составляет 18,9%. Нарушений в ходе голосования не обнаружено", - сказала Катющенко.

Глава избиркома добавила, что в пятницу подключились к голосованию крупные населенные пункты - города Энергодар, Бердянск, Мелитополь и административные центры. На телефон горячей линии избиркома, по словам Катющенко, поступило более 200 звонков. "Это обычные вопросы: как найти свой участок, узнать режим его работы, какие документы нужно брать", - сказала она.

Глава избиркома отметила, что 8 сентября комиссию Запорожской области посетила делегация экспертов из семи стран. "Нам было очень приятно принимать этих гостей, потому что только международные эксперты способны донести и доказать всю правду о происходящем на территории Запорожской области. Нам нечего скрывать", - сказала Катющенко.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
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