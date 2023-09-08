8 сентября, 16:13

МИД РФ считает, что запуск прямых рейсов с Мьянмой станет важным шагом в укреплении связей

Первый регулярный рейс по маршруту Янгон - Новосибирск - Янгон выполнили 5 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Налаживание регулярных прямых пассажирских рейсов станет важным шагом для укрепления связей между РФ и Мьянмой. Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

"Налаживание регулярных пассажирских авиаперевозок будет способствовать увеличению взаимных поездок граждан наших стран и станет важным шагом в рамках дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-мьянманских связей", - указали в МИД РФ.

Там уточнили, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Мьянмой после почти тридцатилетнего перерыва "стало результатом плотного взаимодействия гражданских авиационных служб и является очередным подтверждением динамичного развития двустороннего сотрудничества". Первый регулярный рейс по маршруту Янгон - Новосибирск - Янгон был выполнен 5 сентября.

В МИД РФ отметили символизм события в контексте празднования в 2023 году 75-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой.

Мьянма стала 38-й страной, с которой у России есть прямое авиасообщение.

  

Теги:
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