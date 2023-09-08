Суд обязал Rutube выплатить вдове Окуджавы 400 тыс. рублей за нарушение прав на его песни

На видеохостинге были размещены две записи телепередачи "Три аккорда", в которой ее участники по разу исполнили песню "Молитва"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд взыскал с ООО "Руформ" (является учредителем Rutube) 400 тыс. рублей по двум искам вдовы барда Булата Окуджавы Ольги Арцимович, которые та подала из-за записи с исполнением его песен в программе, размещенной на этом видеохостинге. Об этом ТАСС рассказала юрист Валерия Рытвина, которая представляет интересы истицы.

"На Rutube были размещены две записи телепередачи "Три аккорда", в которой ее участники по разу исполнили песню Окуджавы "Молитва". Один раз это сделала Алика Смехова, а второй - Интарас Бусулис. При этом Арцимович как наследник является обладателем исключительных прав на это музыкальное произведение. Она не давала разрешения на использование этой песни в передаче "Три аккорда", - сказала юрист. По ее словам, обнаружив факт использования песни, Арцимович обратилась в суд с несколькими исками - по одному на каждый факт исполнения.

В исковом заявлении она требовала запретить Rutube транслировать запись передачи "Три аккорда" с исполнением "Молитвы" и выплатить вдове Окуджавы компенсацию за нарушение исключительных прав на общую сумму 3 218 400 рублей. "В пятницу, 8 сентября, Мосгорсуд частично удовлетворил оба наших иска. Он снизил размер компенсации и обязал ООО "Руформ" выплатить компенсации по 200 тысяч рублей по каждому иску. Остальные требования он удовлетворил в полном объеме", - сказала юрист. По ее словам, произведение "Молитва" для Окуджавы являлось сакральным, потому наследники крайне редко разрешали его использование. "Изменить культуру в оформлении авторских прав, к сожалению, возможно только судебной практикой. И если такие гиганты медиарынка, как Rutube, не считают нужным получать разрешение на использование даже легендарных произведений, то в суде подобных дел будет с каждым годом больше", - заключила Рытвина.

В Мосгорсуде ТАСС подтвердили, что оба иска Арцимович к ООО "Руформ" удовлетворены частично, но от дальнейших комментариев отказались. Комментарием ответчика ТАСС пока не располагает.