В Москве закрыли точку быстрого питания "Шаурма" из-за выявленных нарушений

В частности, на предприятии не осуществлялся контроль за продукцией: ее качеством и температурно-влажностным режимом хранения

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Точку быстрого питания "Шаурма" на юго-востоке Москвы закрыли из-за выявленных нарушений после случая с отравлением у жителя города. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Восточном административном округе по факту регистрации случая кишечной инфекции после употребления шаурмы, приобретенной в предприятии общественного питания "Шаурма" на Зеленодольской улице, проведено санитарно-эпидемиологическое расследование. В ходе расследования в точке быстрого обслуживания "Шаурма" выявлены многочисленные грубые нарушения действующего санитарного законодательства. <…> Принимая во внимание, что выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей сотрудниками территориального отдела проведено опечатывание окна выдачи готовой продукции предприятия общественного питания "Шаурма", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, среди нарушений выявлено, что на предприятии не осуществлялся контроль за продукцией: ее качеством, температурно-влажностным режимом хранения. Для сырой и готовой продукции применяются одни и те же разделочные доски и ножи, что может привести к микробному загрязнению готовой пищевой продукции.

Материалы дела направлены в Кузьминский районный суд для рассмотрения по подведомственности.