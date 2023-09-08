Президент России отметил, что публицист внес значимый вклад в развитие многонациональной культуры страны

МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил дагестанцев со 100-летием поэта Расула Гамзатова. Приветствие от имени президента страны зачитал его советник Владимир Толстой.

"Приветствую вас на юбилейном памятном вечере в честь народного поэта Дагестана Расула Гамзатовича Гамзатова. В этом году столетие со дня его рождения широко отмечается по всей стране. Великий сын дагестанского народа Расул Гамзатов был многогранным, щедро одаренным человеком, успешно реализовал себя на публицистическом, общественном, государственном, международном поприщах, но наиболее ярко и мощно проявился его неординарный поэтический талант. Его замечательные произведения находили искренний отклик в сердцах людей самых разных национальностей своим вдохновением и творчеством, плодотворной деятельностью, всей своей жизнью он утверждал идеалы гуманизма и справедливости", - говорится в тексте поздравления.

По словам главы государства, Гамзатов внес значимый вклад в развитие многонациональной культуры России.

О поэте

Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года.

Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.