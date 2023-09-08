Победители всероссийского ИИ-хакатона могут в будущем получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Второй инициативой, которую намерены реализовать организаторы хакатона, должно стать получение статуса спортивных соревнований

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Всероссийский хакатон проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" может в будущем давать победителям-школьникам право на дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта Иван Агутенков.

"Мы прорабатываем сейчас систему с университетами, чтобы школьники получали дополнительные баллы при поступлении. Они будут засчитываться", - сказал Агутенков.

Второй инициативой, которую намерены реализовать организаторы хакатона, должно стать получение статуса спортивных соревнований. "Чтобы ребята завоевывали не только денежные призы, но и медали и у нас был рейтинг этих команд. Надеемся реализовать это в следующем году", - заключил он.

Всероссийский хакатон проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" стартовал в Нижнем Новгороде в пятницу. Соревнования, организуемые Минэкономразвития РФ и входящие в число проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", продлятся до 10 сентября. Участники будут решать одну из 10 предложенных технологических задач (кейсов) в сфере ИИ, которые были разработаны крупными российскими организациями и компаниями.

Призовой фонд соревнований составляет 10 млн рублей. В хакатоне участвуют более 1,7 тыс. человек в возрасте от 14 лет до 71 года, из них около 150 разработчиков - в очном формате.