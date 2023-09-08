В Твери на фестивале "Киновече" покажут фильм "Великая Отечественная в хронике ТАСС"

В картине использовано более 70 архивных фотографий агентства

ТВЕРЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Специальный показ документального фильма "Великая Отечественная в хронике ТАСС" состоится 22 сентября в Твери на XVII Всероссийском фестивале исторических фильмов "Киновече". Об этом сообщила ТАСС программный директор фестиваля Ирина Сошникова.

"Оргкомитет фестиваля рад работать в партнерстве с ТАСС. Безусловно, отрадно, что в программу "Киновече" вошло специальное событие, а именно показ документальной картины "Великая Отечественная в хронике ТАСС", поскольку очевидно, что материалы, собранные Телеграфным агентством Советского Союза, являются уникальными и достоверными, которые показывают ужасы той войны. Об этом важно помнить и сделать все, чтобы этого никогда не повторилось", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, представит картину на "Киновече" ее продюсер - руководитель отдела внешних коммуникаций департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Екатерина Титова.

Ранее сообщалось, что тему, связанную с Великой Отечественной войной, на фестивале поддержит Российский государственный архив кинофотодокументов, который специально для "Киновече" и к 80-летию освобождения Калинина (сегодня Твери) от немецко-фашистских захватчиков оцифрует кадры из советских документальных киножурналов. На спецпоказе, который пройдет 22 и 23 сентября, можно будет увидеть, какие разрушения оставил противник в Калинине, Ржеве и Торжке.

В фильме "Великая Отечественная в хронике ТАСС" использовано более 70 архивных фотографий агентства. В картину также вошли кадры кинохроники, уникальные домашние видеосъемки военного фотокорреспондента агентства Евгения Халдея и снимки фронтового репортера ТАСС Николая Кубеева, сделанные им в 1941 и 1942 годах, но так и не попавшие в редакцию в годы Великой Отечественной. Их передал в агентство сын военкора лишь в 2021 году. В съемках картины участвовали дети корреспондентов ТАСС - Анна Халдей и Михаил Кубеев, а также сотрудники и ветераны агентства.

XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече" (ранее - "Вече") впервые состоится в Тверской области. Он пройдет с 21 по 25 сентября при поддержке правительства региона и Президентского фонда культурных инициатив. Президентом кинофестиваля является народная артистка России Светлана Дружинина, ведущими открытия "Киновече" заявлены известные российские актеры Дмитрий Харатьян и Екатерина Гусева. ТАСС является генеральным информационным спонсором кинофестиваля.