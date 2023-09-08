Во Франции отложили обсуждение закона об эвтаназии из-за визита Папы Римского

В правительстве страны посчитали неуместным выносить на обсуждение закон об эвтаназии, против которой выступает Франциск, фактически за день до его прибытия

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Обсуждение законопроекта о паллиативной помощи, в частности об эвтаназии, во Франции будет перенесено на неделю в связи с визитом в Марсель Папы Римского Франциска. Об этом сообщила в пятницу газета Le Figaro.

По ее информации, законопроект правительство должно было представить 21 сентября. Однако глава католической церкви прибывает на территорию Франции уже 22 сентября, и хотя он сам говорил, что направляется именно на службу в Марсель, а его визит не является государственным, понтифика планирует встретить у трапа самолета президент Франции Эмманюэль Макрон. В правительстве республики посчитали неуместным выносить на обсуждение закон об эвтаназии, против которой выступает Франциск, фактически за день до его прибытия, поэтому Министерство здравоохранения представит документ в период с 26 по 28 сентября.

Ранее служба печати Святого престола сообщила, что Папа римский совершит апостольскую поездку в Марсель 22 и 23 сентября, где примет участие в завершении "Средиземноморских встреч" католических епископов. На встрече будут присутствовать католические епископы из 30 стран Средиземноморья, а также представители других конфессий.

По данным агентства AFP, епархия Марселя организует с 18 по 24 сентября встречи по таким темам, как экономическое неравенство, миграция и изменение климата. Агентство приводило слова понтифика, который заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил ему о намерении приехать в Марсель к его визиту.

"Французская модель конца жизни"

В апреле президент Франции анонсировал разработку правительством законопроекта, который юридически закрепит рамки процедур, связанных с заключительным периодом жизни человека, в том числе эвтаназию. Глава государства отметил, что рассчитывает сформировать "французскую модель конца жизни" с соответствующими этическими нормами и стандартами. Это подразумевает как свободное и осознанное подтверждение воли пациента, так и наличие подтверждения неизлечимости заболевания, доставляющего ему психологические или физические страдания. Кроме того, президент заявил о необходимости предоставления равного доступа к паллиативной помощи и страхового покрытия таких услуг.

Консультации в рамках гражданского конвента по вопросу об эвтаназии и услугам, связанным с заключительным периодом жизни, завершились в марте во Франции. Согласно представленным выводам, две трети из 184 участников посчитали необходимым открыть во Франции возможности для активной помощи в уходе из жизни. Также в итоговом заявлении участники конвента отметили наличие неравенства среди граждан в доступе к паллиативной помощи и призвали власти осуществить глубокие изменения в этом направлении.

Согласно действующему во Франции закону, максимум, что могут сделать врачи для находящегося при смерти пациента, - это обеспечить ему перманентную седацию вплоть до момента смерти. Участники дебатов же, сойдясь в большинстве своем на необходимости разрешить активную помощь в уходе из жизни, склоняются к свободному выбору между эвтаназией, когда смертельную дозу вводит врач, и ассистированным самоубийством, когда это делает сам пациент под медицинским надзором.