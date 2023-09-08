В Херсонской области по итогам старта единого дня голосования явка превысила 58,4%

Председатель избиркома региона Марина Захарова сообщила, что показатель растет

ГЕНИЧЕСК, 8 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах депутатов Херсонской областной думы и муниципальных советов депутатов составила 58,42% в первый день единого дня голосования. Об этом сообщила на брифинге председатель избиркома региона Марина Захарова.

"Явка на сегодняшний день на выборах в Херсонскую областную думу составила 58,42% избирателей. Хочу сказать, что явка у нас растет, и это очень радует. Люди с энтузиазмом продолжают идти на избирательные участки", - сказала она.

Захарова добавила, что в Геническом муниципальном округе явка превысила 40%.

Она также подробно рассказала об итогах встречи с международными экспертами. "Самое главное, что так же, как и наши наблюдатели из числа общественников и наблюдателей от политических партий, [эксперты] констатировали, что нарушений в ходе избирательного процесса выявлено не было. Избирательная система полностью сформирована и действует в рамках российского законодательства", - отметила она.

В рамках единого дня голосования в Херсонской области проходят первые выборы областной думы и выборы в местные советы депутатов.