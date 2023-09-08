8 сентября, 17:51

Путин подарил икону Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Главе государства в ответ вручили небольшую иконку преподобного Серафима Саровского

ДИВЕЕВО /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь и подарил ему икону XVII-XVIII веков "Богоматерь Федоровская".

Главе государства вручили ответный презент - небольшую иконку преподобного Серафима Саровского.

Перед этим президент осмотрел территорию обители и посетил вечернюю службу в одном из соборов, после чего пообщался с прихожанами.

Основанная в XVIII веке обитель почитается православными верующими как четвертый удел Пресвятой Богородицы (земля, которая находится под особым покровительством Божией Матери) наряду с Иверией, Святой горой Афон и Киево-Печерской лаврой. В Троицком соборе хранятся мощи Серафима Саровского. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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