Очередь на Крымский мост со стороны Крыма устранили

Затруднений в проезде со стороны Краснодарского края также нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Очередь к Крымскому мосту со стороны Республики Крым (Керчь) ликвидирована. Затруднений в проезде со стороны Краснодарского края (Тамань) также нет, сообщается в Telegram-канале по ситуации на подходах к мосту.

"По состоянию на 20:00 мск в Республике Крым с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

В пятницу по состоянию на 17:00 мск в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находилось 520 транспортных средств, ожидание составляло около двух часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. В результате теракта было повреждено дорожное полотно. Часть автопотока в Крым направляется по сухопутному коридору через новые регионы, часть - через поврежденный Крымский мост по схеме реверсивного движения. Полностью запустить автомобильное движение по мосту планируется к 1 ноября.