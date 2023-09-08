8 сентября, 18:04,
обновлено 8 сентября, 18:16

Минюст признал иноагентом солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова

Reuters
Владимир Котляров
© Reuters

По данным ведомства, Владимир Котляров открыто выступал в поддержку Украины

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минюст РФ внес в реестр иноагентов солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова, историка Андрея Мальгина, политика Наталью Пелевину и еще троих человек. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

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"В. А. Котляров открыто выступал в поддержку Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", - говорится в сообщении.

Список также пополнили социолог Николай Митрохин, журналист Мумин Шакиров и Ольга Подольская. 

Теги:
УкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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