Минюст признал иноагентом солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова

По данным ведомства, Владимир Котляров открыто выступал в поддержку Украины

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минюст РФ внес в реестр иноагентов солиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова, историка Андрея Мальгина, политика Наталью Пелевину и еще троих человек. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"В. А. Котляров открыто выступал в поддержку Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", - говорится в сообщении.

Список также пополнили социолог Николай Митрохин, журналист Мумин Шакиров и Ольга Подольская.