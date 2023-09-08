Путин похвалил город физиков-ядерщиков за большое количество свадеб

Президент России отметил, что "это говорит о том, что люди планируют свою жизнь и развивают горизонты планирования"

САРОВ /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил Саров, где работает одно из главных предприятий ядерного оружейного комплекса страны, за высокое качество городской среды и рекордное количество браков.

"Саров развивается достаточно быстрыми темпами, он по благоустройству, по качеству городской среды первое место занимает в Нижегородской области - это хороший показатель", - сказал глава государства на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра.

По мнению президента, "один из ключевых показателей это то, что за последние 10 лет здесь зарегистрировано рекордное количество браков". "И это очень хорошо, это говорит о том, что люди планируют свою жизнь и развивают горизонты планирования", - оценил Путин.

Он обратил внимание на то, что Саров состоит не только из закрытой, но и расширившейся в последнее время "свободной" части. "Создали здесь территорию опережающего развития, известный физико-математический центр на базе филиала Московского государственного университета совместно с "курчатником" [Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"]", - уточнил глава государства.

Он поблагодарил специалистов, работающих в Сарове, "за тот вклад, который центр вносит в развитие науки, укрепление обороны страны, ядерного щита страны, вклад в развитие отдельных очень многих отраслей экономики". Путин надеется, что "так и будет дальше". "Более того, будем даже наращивать эти темпы", - пообещал он. Президент попросил участников сегодняшней встречи обойтись "без сложных, специальных вопросов", но признался, что ему было бы интересно услышать их оценки того, "как развивается отрасль, город, что нужно предпринять дополнительно, чтобы все шло еще быстрее" и движение к намеченным целям шло уверенно.

В Сарове находится самый большой научно-технологический центр страны, в котором работают более 20 тыс. человек, - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Росатома. В советский годы Саров назывался Арзамас-16, здесь были сделаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. Сегодня ВНИИЭФ занимается поддержанием надежности и безопасности ядерного арсенала, разработкой и модернизацией ядерных зарядов и ядерных боеприпасов, исследованиями в других наукоемких отраслях.