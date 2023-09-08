Во Франции экоактивисты повредили колонки на автозаправке TotalEnergies

Свои действия они объяснили поддержкой аргентинского экоактивиста Эстебана Сервата, который сейчас скрывается в ФРГ и против которого ведется следствие в Дании

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Участники испанской экологической ассоциации Futuro Vegetal повредили несколько колонок на автозаправочной станции компании TotalEnergies на юго-западе Франции. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Видеозапись, на которой активисты в масках режут шланги и заливают монтажной пеной заправочные пистолеты на колонках, появилось на странице ассоциации в X (ранее Twitter). Свои действия они объяснили поддержкой аргентинского экоактивиста Эстебана Сервата, который сейчас скрывается в ФРГ и против которого ведется следствие в Дании. По мнению Futuro Vegetal, TotalEnergies сдали его властям после участия в "ненасильственной акции гражданского неповиновения".

В компании сообщили агентству, что в результате действий вандалов пострадала заправочная станция в коммуне Ларюн на юго-западе Франции (в 30 км от границы с Испанией). В TotalEnergies заявили, что "уважают право на манифестации и мирное выражение мнений", однако осуждают "любые формы насилия".

Ассоциация Futuro Vegetal выступает против инвестиций в животноводство и мясную промышленность, которые, по их мнению, способствуют выбросу большого объема парниковых газов. Свои акции они позиционируют как "ненасильственные акты гражданского неповиновения". Помимо поврежденных колонок заправочной станции, согласно их сайту, активисты также приклеивали себя к ВПП аэропорта в Мадриде, забрасывали краской яхту наследницы американской компании Walmart Нэнси Уолтон Лори, а также устроили саботаж туалетов в сети быстрого питания Burger King, засорив их носками с цементом.