Путин и молодой ученый из Сарова вывели формулу поиска идеальной жены

По словам аспиранта филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове Максима Вялкова, "должна быть жена-архитектор"

САРОВ /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин с молодыми учеными на встрече в Сарове начал обсуждать вопросы поиска темной материи во Вселенной, но неожиданно вывел формулу поиска идеальной жены.

Аспирант филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове Максим Вялков рассказал главе государства, что занимается темой нейтрино - фундаментальных частиц, не имеющих заряда и обладающих крайне малой массой, изучение которых является одним из важных направлений в физике, поскольку дает возможность обнаружить эффекты, находящиеся за пределами стандартной модели. "Темную материю где искать будем? Во Вселенной или где-то поближе?" - спросил Путин. Молодой человек заверил, что "она везде, ее больше, чем видимой материи". "Будем искать здесь", - сказал аспирант. "Найдем и чего будем с этим делать?" - продолжал Путин. "Получим новые загадки. Но сначала получим Нобелевскую премию", - ответил молодой ученый.

Такой ответ главу государства вполне устроил. "Вам успехов по изучению нейтрино", - заявил он.

"И в поиске жены", - в шутку продолжил фразу Путина молодой человек. Президент оживился. "Неизвестно, что важнее. Я не шучу. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка, и что будете делать? Про нейтрино забудете", - предостерег он.

"Я нашел формулу: должна быть жена-архитектор", - заявил Вялков. "Почему?" - удивился Путин. "Это человек искусства. У здания есть душа, и вот ее закладывает архитектор. Она должна чувствовать красоту вселенной, и точно так же физик-математик чувствует эту красоту вселенной", - собеседник российского лидера продолжил излагать свою теорию.

Президент решил вступить в дискуссию с молодым ученым. "Он (архитектор - прим. ТАСС) должен мыслить образами. Знаете что? Это ваше учреждение не должно ограничиваться какими-то стереотипами. Вы тоже не ограничивайтесь стереотипами. Обязательно архитектор и все! И уткнетесь там в стену в какую-то. Нужен человек, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий", - дал совет Путин. "Я учту, запишу", - ответил молодой человек. "Нет-нет, это ваш выбор", - подвел итог президент.