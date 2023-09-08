8 сентября, 18:40,
обновлено 8 сентября, 19:17

В Армении освободили блогера Бадаляна и журналиста "Sputnik Армения" Геворкяна

Предпринимаются действия для выяснения всех подробностей, сообщили в Следственном комитете страны

ЕРЕВАН, 8 сентября. /ТАСС/. Пророссийский блогер Микаэл Бадалян и журналист "Sputnik Армения" Ашот Геворкян, которые были задержаны в четверг в армянском городе Горис, освобождены из-под стражи. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении.

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"Арестованные Ашот Геворкян и Микаэл Бадалян освобождены из-под стражи органом, ведущим следствие, которое продолжается. Предпринимаются безотлагательные действия для выяснения всех подробностей, в том числе источник приобретения оружия и боеприпасов и для каких целей они приобретались", - говорится в сообщении. 

Теги:
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