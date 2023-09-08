Сербский эксперт высоко оценил организацию на выборах в Мариуполе

Профессор политических наук одного из сербских университетов отметил отсутствие нарушений и недочетов

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Международный эксперт из Сербии, профессор политических наук одного из сербских университетов высоко оценил организацию на выборах в Мариуполе в Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Три года назад я приезжал в Россию для участия в качестве эксперта на голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Теперь приехал сюда. Я был сегодня на нескольких избирательных участках. Организация очень достойная, никаких нарушений и недочетов нет", - сказал эксперт в беседе с корреспондентом ТАСС.

Понаблюдать за выборами в парламент региона и муниципальные советы в Мариуполь приехали 10 экспертов из семи стран - США, Франции, Камеруна, Индонезии, Ирана, Сербии и Португалии.