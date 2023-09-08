Путин в Сарове отметил важность науки и духовности, сохранения "души России"

Президент России отметил, что их поддержание поможет стране двигаться вперед

САРОВ /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Науку и духовные ценности важно поддерживать гармонично, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сарове - городе в Нижегородской области, где находится одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны.

"При ваших достижениях в области науки очень важно сохранять душу страны, душу России, многонациональный, многоконфессиональный народ, наши традиционные ценности поддерживать. И сочетание всех этих элементов, безусловно, даст мощный синергетический эффект, и [это] поможет стране двигаться вперед", - сказал глава государства.

Отдельно он отметил, что проект филиала МГУ в Сарове "разрастается, приобретает собственное звучание". "Уверен, будет развиваться позитивно", - добавил Путин. По его словам, когда "школьники, студенты, научные работники варятся в одной каше, создается такая экосистема, которая совершенно точно обещает давать очень хорошие результаты". Президент отметил, что такие примеры в России уже существуют.

Также Путин поблагодарил за работу Российский федеральный ядерный центр. "Мы сейчас посмотрели очень внимательно и военную сферу, в которой Федеральному ядерному центру нет равных, можно сказать. <...> От результатов вашей работы в области фундаментальной науки, от скорости внедрения в реальную жизнь ваших достижений будет, безусловно, зависеть будущее страны", - подчеркнул президент.