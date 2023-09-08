Сотрудники аппарата Москальковой не выявили нарушений в первый день голосования

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека посетили несколько избирательных участков Москвы и Московской области, а также Московский общественный штаб по наблюдению за выборами

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в первый день голосования не выявили нарушений на тех участках, которые посетили. Об этом сообщает омбудсмен в своем Telegram-канале.

По данным Москальковой, сотрудники ее аппарата в пятницу посетили несколько избирательных участков Москвы и Московской области, а также Московский общественный штаб по наблюдению за выборами. Они осуществили мониторинг голосования на выборах в СИЗО-8 ГУФСИН России по Московской области, специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, в Сергиево-Посадском районе и приняли участие в процедуре выездного (надомного) голосования в геронтологическом центре "Юго-Западный".

"Ни одного нарушения избирательных права граждан в вышеперечисленных УИК сотрудниками аппарата уполномоченного не зафиксировано", - написала Москалькова.