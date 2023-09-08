В НОМ заявили, что наблюдатели отмечают активность избирателей

Возникающие проблемы устраняются, сообщила исполнительный директор ассоциации Алена Булгакова

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сообщения от наблюдателей, поступающие в Ситуационный центр ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), фиксируют высокую активность избирателей, при этом есть сообщения о нарушении правил агитации, но все проблемы быстро устраняются. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор НОМ, председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

"Большинство данных от наблюдателей, поступающих на "Карту сообщений" НОМ, носят информационный характер: наблюдатели рассказывают об обстановке на участках, присылают фото и видео, отмечают хорошую активность избирателей. Таких сообщений к нам поступило порядка 7 тыс.", - сказала Булгакова.

По ее словам, по итогам проверки представителями общественных штабов 10 сигналов о возможных проблемах оказались недостоверными. "Таким сообщениям присвоена категория "фейк". В 16 случаях возможные проблемы были предотвращены", - уточнила эксперт.

Булгакова добавила, что по итогам первого дня голосования можно выделить две ключевые тенденции. "Первая - большинство сообщений проблемного характера относилось к вопросам нарушения порядка агитации политическими партиями", - продолжила она, уточнив, что такие случаи были зафиксированы в Рязанской области и Республики Саха (Якутия), где агитация была размещена на автомобилях реготделений партий, а также в Красноярском крае, где были замечены портреты кандидатов. "Все факты агитации были устранены", - отметила Булгакова.

Вторая тенденция - это сигналы о якобы принуждении к голосованию студентов. "Такие сообщения поступали из Якутии, Красноярского края, Ивановской области. В результате проверки во всех случаях представители общественных штабов регионов сообщали, что фактов принуждения к голосованию не зафиксировано", - заверила Булгакова.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.