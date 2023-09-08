Корреспонденты ТАСС стали победителями первого конкурса журналистов "Zа Херсон"

В частности, награды в номинации "Фото" получил фотокорреспондент Алексей Коновалов

ГЕНИЧЕСК, 8 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, сопредседатель координационного совета ОП по интеграции новых субъектов РФ Александр Малькевич в пятницу вручил дипломы победителей первого конкурса журналистов Херсонской области "Zа Херсон" двум корреспондентам ТАСС, работающим в регионе.

Награды в номинации "Фото" получил фотокорреспондент Алексей Коновалов, а в номинации "Возвращение домой" за материалы, наиболее красочно отражающие ход восстановления мирной жизни и интеграцию региона в состав России, специальный корреспондент Владимир Бондаренко.

"Были определены победители в 15 номинациях, в том числе в очень важной - "Первые. Журналистика" двум юнкорам "Юнармия-ТВ" Екатерине Правдюк и Елизавете Рубцовой. Девчонкам по 15 лет - растет смена. Стоит также вспомнить Владу Луговскую, которой 16 лет, в октябре ей будет 17 лет, а работать на телевидение она пришла в 15 с половиной. Отметили наградой конкурса мы и корреспондента телеканала "Таврия" Ольгу Тетерю, которой 19 лет", - сказал Малькевич.

Он отметил, что на кафедру журналистики Херсонского государственного педагогического университета в этом году поступили около 180 человек. "Интерес колоссальный у молодежи к участию в медиажизни. Это не дает нашим врагам успокоиться. Потому что они клевещут и угрожают, а молодые люди работают и легко опровергают их фейки", - добавил Малькевич.

Малькевич 4 августа объявил о проведении первого конкурса журналистского мастерства Херсонской области "Zа Херсон". Организаторам выступило региональное отделение Союза журналистов России. Председателем жюри - глава комиссии по СМИ Общественной палаты Херсонской области Олег Грушко.