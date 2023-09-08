В 24 районах Москвы провели измерения воздуха по заявкам жителей

На каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Качество воздуха на 24 территориях столицы проверили по заявкам жителей с помощью передвижной эколаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"В Москве каждый житель имеет возможность сообщить в департамент природопользования о неприятных запахах или загрязнении воздуха. Ни один сигнал от горожан не остается без внимания: ГПБУ "Мосэкомониторинг" планово проводятся экологические обследования указанных в заявках территорий. Для этих целей в составе московской системы экологического мониторинга функционируют три передвижные экологические лаборатории. В период с 30 августа по 5 сентября 2023 года передвижной экологической лабораторией ГПБУ "Мосэкомониторинг" обследованы 24 территории города", - говорится в сообщении.

На каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках - по адресам, откуда поступали жалобы жителей. Помимо автоматических измерений, на месте вручную отбираются пробы воздуха для последующего анализа по более чем 120 загрязняющим веществам.

"На прошлой неделе передвижная лаборатория посетила округа: ЗАО (Кунцево, Тропарево-Никулино, Солнцево, Очаково-Матвеевское, Можайский), ВАО (Перово, Новогиреево, Ивановское, Измайлово, Метрогородок, Гольяново, Богородское), СЗАО (Щукино, Южное Тушино, Куркино), ТиНАО (поселения Кленовское, Вороновское, Сосенское, Внуковское), САО (Западное Дегунино, Дмитровский, Левобережный), ЦАО (Красносельский), ЗелАО (Силино). Результаты рейдов передвижных лабораторий, а также проведенного анализа проб доступны на сайте портала открытого правительства Москвы", - заключили в пресс-службе.