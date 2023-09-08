В Москве в районе Куркино начали чистовую отделку нового учебного корпуса

Как сообщили в столичном департаменте строительства, завершить работы на объекте планируют до конца 2023 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Чистовая отделка нового учебного корпуса ведется на северо-западе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Строители приступили к чистовой отделке здания учебного корпуса на 550 мест в районе Куркино. Производятся работы по устройству внутренних инженерных систем и благоустройству территории", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, здание возводится на территории школы №1298 по адресу: Юровская улица, владение 99. Завершить строительство планируется до конца 2023 года. Учебный корпус рассчитан на 550 мест и будет функционально разделен на три части: начальная школа на 400 мест, дошкольное отделение на 150 мест, а также консультативный психолого-педагогический центр для детей.

"В рамках реализации проекта будет построена котельная, которая обеспечит автономное теплоснабжение школы", - отметил глава департамента.

Также на внутренней территории учебного корпуса разместят игровые площадки для дошколят, отделенные друг от друга зелеными насаждениями.