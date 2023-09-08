Путин отметил важность лазерно-физических исследований для народного хозяйства РФ

Начальник научно-исследовательского отдела Института лазерно-физических исследований ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" Борис Зималин в ходе встречи рассказал президенту о лазерных установках, позволяющих отследить эволюцию вселенной

САРОВ /Нижегородская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными в Сарове отметил важность лазерно-физических исследований для экономики, народного хозяйства, оборонного комплекса страны и назвал достижения в этой сфере фантастическими.

В ходе встречи начальник научно-исследовательского отдела Института лазерно-физических исследований ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" Борис Зималин рассказал главе государства о лазерных установках, которые открывают широкие возможности для изучения свойств материи и позволяют отследить эволюцию вселенной. По его словам, на базе Российского федерального ядерного центра создана многоканальная лазерная установка, которая является современным научным полигоном для воспитания молодого поколения ученых. "Мне остается вас только поздравить и пожелать дальнейших успехов. Я понимаю, насколько это важно для экономики, для народного хозяйства и для повышения обороноспособности страны", - сказал Путин.

Глава государства также добавил, что знаком с некоторыми достижениями в этой сфере. "То, с чем я знаком - впечатляет, это просто какая-то фантастика, но это становится реальностью, и это здорово", - подчеркнул президент.