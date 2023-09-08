8 сентября, 20:12

В Москве с 9 сентября закроют две парковки со шлагбаумами

Речь идет о парковках около платформы Солнечная и станции метро "Медведково"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Парковки со шлагбаумами рядом с платформой Солнечная и станцией метро "Медведково" в столице закроют. Об этом сообщили пресс-службе ГКУ "Администрацию московского парковочного пространства".

"Парковка №9903 вблизи платформы Солнечная закроется для переобустройства в уличную. Мы уберем шлагбаумы, чтобы <…> [водители] могли еще удобнее припарковаться, а тариф станет поминутным. Перехватывающая парковка №9221 у станции метро "Медведково" (ул. Широкая, 14) закроется, чтобы на ее месте обустроить площадку для городского транспорта. Оставить авто можно на перехватывающей парковке неподалеку - №9166 на ул. Грекова, 7", - говорится в сообщении.

Полный список городских платных парковок можно посмотреть на сайте или в приложении "Парковки России". 

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