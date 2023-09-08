В Махачкале прошел торжественный вечер в честь юбилея Расула Гамзатова

В мероприятии приняли участие политические и общественные деятели, а также писатели и поэты

МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова, прошел в Махачкале в дагестанском государственном театре имени Максима Горького. Зрители увидели музыкально-театрализованное представление по мотивам произведений поэта, передает корреспондент ТАСС.

"Расул Гамзатов более полувека возглавлял Союз [писателей Дагестана]. Все эти годы шли к нему люди со своими письмами и жалобами, просьбами помочь в горе и беде, в устройстве быта. Он старался помочь каждому, поручая помощникам писать в разные инстанции так, чтобы там, как он говорил, "заплакали и помогли". Его строки "Мне отдельного счастья не надо, недоступного людям другим" стали настоящим жизненным кредо поэта", - сказал глава республики Сергей Меликов, открывая вечер.

В мероприятии приняли участие советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, председатель Союза писателей России Николай Иванов, первый президент Дагестана Муху Алиев, председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, политические и общественные деятели, а также писатели и поэты.

В программе вечера прозвучали стихи, музыкальные номера и хореография по мотивам произведений Гамзатова. В фойе для гостей были представлены фотовыставка, интерактивные тач-панели, книжная выставка и выставка народных художественных промыслов.

Жители и гости столицы присоединись к просмотру представления на экранах, установленных возле русского театра имени Горького и Аварского театров.

О поэте

Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта, "учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную культуру".