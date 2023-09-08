Минздрав разработал проект федерального регистра наиболее распространенных заболеваний

С его помощью медицинские организации смогут оперативно обмениваться информацией, необходимой для оказания медицинской помощи пациентам, пояснили в ведомстве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ разработал проект федерального регистра граждан с наиболее распространенными группами заболеваний для оперативного оказания им медицинской помощи. Документ опубликован на федеральном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

Как пояснили журналистам в пресс-службе министерства, регистр позволит осуществлять оперативный обмен информацией между различными медицинскими организациями.

"Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями и (или) состояниями представляет собой информационный ресурс, который позволит осуществлять оперативный обмен информацией, необходимой для оказания медицинской помощи пациентам по наиболее распространенным группам заболеваний, между различными медицинскими организациями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правила ведения регистра предполагают глубокую интеграцию с уже существующими информационными системами Минздрава РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и т. д. "Регистр будет использовать уже имеющуюся в указанных системах информацию, что позволит обеспечить его работу без усложнения работы и дополнительных действий медицинских работников, а также высокую степень защищенности информации в контуре единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения", - отметили в пресс-службе.

Согласно проекту, регистр будет содержать следующие сведения о пациентах: общие сведения, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования, паспортные данные, для детей - свидетельства о рождении, информация о месте работе или учебы, а также сведения об инвалидности (при наличии).