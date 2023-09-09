Поздравления от президента и праздник в каждом районе. Москва отмечает 876-летие

В столице пройдут концерты, парады трамваев, экскурсии и многое другое

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Москва в этом году отмечает свой 876-й день рождения. По случаю Дня города в эти выходные, 9 и 10 сентября, в столице состоится множество праздничных мероприятий - фестивали, концерты, парады трамваев, поездов метро и речных судов, экскурсии и многое другое, а более чем в 20 парках можно будет бесплатно прокатиться на аттракционах: за такой подарок проголосовали сами москвичи.

В первый день жителей столицы с праздником поздравит президент России Владимир Путин. Глава государства 9 сентября примет участие в мероприятиях по случаю Дня города. Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным российский лидер в режиме видеосвязи откроет нескольких новых транспортных артерий столицы. В пресс-службе президента уточнили, что будет запущено движение по проспекту Багратиона - это Северный дублер Кутузовского проспекта, Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го км МКАД и движение пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4).

Главные площадки Дня города

Погоду в Москве в праздничные выходные прогнозируют теплой: в субботу прекратятся начавшиеся в пятницу осадки, а воздух будет прогреваться до плюс 19-21 градуса, затем в воскресенье и вовсе потеплеет до 20-25 градусов. К комфортной погоде добавится и возможность удобно добраться домой после всех мероприятий: столичный метрополитен и Московское центральное кольцо в День города не будут закрывать на ночь, к тому же в обычном режиме будут работать и 16 ночных маршрутов наземного транспорта.

Всего в столице в эти дни будет проходить более 150 крупных праздничных событий - как в центре, так и на множестве окружных площадок. Главными аренами праздника станут Цветной бульвар, "Музеон" и Поклонная гора, а также спорткомплекс "Лужники". Так, на Цветном бульваре откроется традиционный фестиваль "Добрая Москва" с ярмаркой, где гости смогут помочь людям и животным - подопечным благотворительных организаций. С 12:00 9 сентября и с 15:00 10 сентября на сцене этой площадки пройдут праздничные концерты.

Большие концертные программы запланированы и на других площадках. На Поклонной горе 9 сентября с 12:00 до 22:00 и 10 сентября с 15:00 до 20:00 будут выступать как молодые творческие коллективы, так и известные артисты. Парк "Музеон" порадует гостей концертами с участием начинающих исполнителей. Там откроется фестиваль "Движ фест", а также впервые пройдет детский "Движ Kids". Однако вместе сними на сцену выйдут и популярные артисты, и блогеры. Концерт с участием взрослых начнется 9 сентября с 12:00, а юные артисты примут участие в выступлениях 10 сентября с 15:00.

В "Лужниках", которые стали одной из площадок Московского урбанистического форума (МУФ), состоится масштабное технологическое шоу с участием известных артистов и спортсменов. А футбольное поле Большой спортивной арены превратится в мини-версию Москвы, где можно будет посмотреть карту города с достопримечательностями, дорогами, реками, парками, мостами и дорожными развязками. Для гостей проведут интерактивные занятия, шоу, модные показы, форум "Мое будущее", а также 10 сентября - розыгрыш автомобиля "Москвич".

Для МУФ, который открылся в Москве 1 августа, празднование Дня города станет ключевым и завершающим событием. Не только в "Лужниках", но и на других площадках урбанфорума - в парке "Зарядье", Гостином дворе и Центральном выставочном зале "Манеж" - посетителей ждет насыщенная культурная и просветительская программа. Среди мероприятий: лекции, интерактивные шоу, спортивные тренировки, концерты, десятки творческих мастер-классов и экскурсии.

По случаю Дня города в Москве 9 сентября проведут также парады городского транспорта. Так, в 11:00 от Южного речного вокзала до Андреевского моста через все основные достопримечательности столицы пройдут более 50 пассажирских судов разных проектов и годов постройки, а на около причалов - Южный речной вокзал, "Новоспасский", "Зарядье" и "Парк Горького" - можно будет поучаствовать в праздничных мероприятиях. В 11:30 исторические вагоны трамваем отправятся от депо им. Баумана до Останкино и вернутся обратно для участия в выставке ретротранспорта, на которой также будут представлены автомобили разных времен. В этот же день гостей ждет метро на парад поездов по Большой кольцевой линии, где пустят различные типы составов - от аутентичных до самых современных.

Во всех уголках столицы

Праздничные концерты с участием самых разных творческих коллективов состоятся и на 12 площадках в каждом из столичных округов: 9 сентября - с 12:00 до 21:00, а 10 сентября - с 15:00 до 20:00. Ко Дню города множество тематических мероприятий также подготовили парки, музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. В их числе выставки, посвященные истории Москвы, бесплатные экскурсии по знаковым местам города, квесты, спектакли, а в саду "Эрмитаж" пройдет "Театральный марш" - масштабный фестиваль под открытым небом, открывающий сезон в московских театрах.

В 21 московском парке культуры и отдыха для детей и взрослых все выходные будут бесплатно работать почти 260 аттракционов. Прокатиться на них можно в порядке живой очереди в Парке Горького, Московском зоопарке, парках Дружбы, "Северное Тушино", Бабушкинский, "Митино", Таганский, "Красная Пресня", "Ангарские пруды", Лианозовский, Перовский, Измайловский, "Сокольники", 50-летия Октября, "Фили", "Кузьминки", парке у прудов "Радуга", усадьбе "Воронцово", этнографической деревне "Бибирево", музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское".

На главной выставке страны в эти выходные пройдет программа "Москва - город достижений". ВДНХ приглашает на концерты творческих коллективов, мастер-классы, соревнования и встречи с известными спортсменами, артистами и космонавтами. Также у фонтана "Дружба народов" посетители на огромной классной доске смогут оставить слова благодарности учителям по случаю Года педагога и наставника. В Музее космонавтики состоится традиционная акция с отправкой открыток своим близким "Передай космический привет!", а в павильоне ВДНХ "Макет Москвы" каждые полчаса будут показывать светотехнические шоу. В субботу с 20:00 поздравит Москву праздничным световым шоу Останкинская телебашня.

Не менее насыщенная программа ждет посетителей 26 фестивальных площадок цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", которые расположены во всех районах столицы. Специально ко Дню города там для гостей московские рестораторы приготовили особое меню. В развлекательную программу вошли занятия по архитектуре и транспортной тематике, кулинарные уроки и творческие классы, в том числе по созданию театральных и концертных афиш Москвы начала XX века, декору одежды и домашней утвари.

Увидеть архивные и современные снимки Москвы можно будет на фотовыставках информационного агентства России ТАСС, посвященных городу. О развитии столицы, ее знаковых местах, запечатленных в разные годы, расскажут экспозиция "Город, устремленный в будущее" на лайтбоксах у здания ТАСС на Тверском бульваре и выставка "Этот город наш с тобою" в Музее Победы - ее торжественное открытие с участием генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова и директора Музея Победы Александра Школьника состоялось 7 сентября.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия "День города Москвы 2023" и генеральным информационным агентством Московского урбанистического форума.