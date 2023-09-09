Антонов возложил цветы к русским воинским захоронениям под Сан-Франциско

На кладбище полуострова Мэр-Айленд похоронены восемь моряков из России

ВАЛЬЕХО /штат Калифорния/, 9 сентября. /ТАСС/. Церемония поминовения русских военных моряков прошла в пятницу на кладбище на полуострове Мэр-Айленд в городе Вальехо (штат Калифорния), расположенном северо-восточнее Сан-Франциско. Участие в ней принял посол России в США Анатолий Антонов, находящийся в Калифорнии в рабочей поездке.

Мы всегда будем помнить

Въезд на кладбище оказался закрыт, несмотря на достигнутые договоренности о допуске туда делегации Антонова. Позднее его все же открыли, но к этому времени церемония поминовения уже шла. Богослужение совершил владыка Феодосий, епископ Сиэтлийский, викарий Сан-Францисской епархии.

"Находясь в Америке, с самого первого своего дня [пребывания на посту посла], я старался всегда помнить, а иногда и возрождать память тех людей, которые отдали свою жизнь, защищая нашу Родину, но выполняя свой долг далеко от России", - отметил Антонов.

"Мы всегда с уважением, с трепетом относимся к нашей истории. Мы делаем все, чтобы нашу историю не забыли. И чтобы не забыли не только историю с большой буквы, но и простых людей, которые создавали эту историю", - подчеркнул посол.

По его словам, нынешняя церемония отдает дань памяти всем русским воинам, которые оказались в США, "помогали Америке, <...> спасали страну от того, чтобы на нее не напали нынешние союзники", не позволяли "помешать становлению этого молодого государства".

"Пока мы живы, мы всегда будем их помнить, почитать, всегда восхищаться тем героизмом, который они проявили, покидая Родину. Все они хотели вернуться домой, разумеется <...>. Но судьба распорядилась так, что они покоятся здесь. Вечная им память. Мы всегда будем сюда приезжать. Пусть нас не всегда встречают гостеприимно. Но никто не запретит нам отдавать дань уважения людям, погибшим за Россию", - сказал Антонов.

Восемь моряков

На кладбище Мэр-Айленд находятся захоронения восьми русских моряков. Шесть из них входили в состав экипажей крейсеров Тихоокеанской эскадры Российского императорского флота под командованием контр-адмирала Андрея Попова, которые принимали участие в тушении крупного пожара в Сан-Франциско 23 октября 1863 года. Моряки умерли от полученных при этом ранений. Трое из них - это матросы первой статьи Яков Буторин и Артемий Трапезников, а также музыкант Карл Корт. Все они входили в состав экипажа корвета "Богатырь". Имена еще трех моряков до сих пор не установлены.

О роли российских моряков в тушении пожара писала издававшаяся в Сан-Франциско в XIX веке газета The Daily Alta California. "Мы, однако, не должны забывать о духе благородства, продемонстрированном российской флотилией, находящейся сейчас в заливе [Сан-Франциско]. Ее командиры направили на пожар почти 200 своих моряков <...>", - подчеркивалось в статье, опубликованной 23 октября 1863 года.

Кроме того, на кладбище Мэр-Айленд покоятся кочегар военного транспорта "Лена" Петр Лобода и матрос второй статьи этого же корабля Иван Песков. Они были похоронены в 1904 и 1905 годах, когда на местных верфях стоял на ремонте транспорт "Лена", интернированный во время Русско-японской войны. Лобода и Песков умерли при исполнении служебных обязанностей.

Мэр-Айленд - это старейший военно-морской некрополь на западном побережье США. Первые похороны там состоялись в 1856 году, последние - в 1921 году. До 1996 года на полуострове Мэр-Айленд располагалась база ВМС США, на верфях которой было построено около 500 надводных кораблей и подводных лодок. На кладбище насчитывается более 900 захоронений.