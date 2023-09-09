Донорами крови стали более 3,5 тыс. участников акции "ДавайВступай!"

Свыше 2,2 тыс. человек вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Донорами крови и ее компонентов стали более 3,5 тыс. участников акции "ДавайВступай!", стартовавшей в России 4 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

"Более 2,2 тыс. человек вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга. Более 3,5 тыс. - стали донорами крови и ее компонентов", - говорится в сообщении.

Всероссийский марафон в поддержку донорского движения "ДавайВступай!", запущенный ФМБА России, завершится 10 ноября на площадке Международной выставки-форума "Россия". Его цель - привлечь активную, здоровую молодежь к добровольному и безвозмездному донорству по всей стране. Акцию приурочили к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является ФМБА России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября.

Во всех регионах РФ проходят массовые мероприятия в поддержку донорского движения. Все желающие смогут вступить в федеральный регистр, а также стать донорами крови.