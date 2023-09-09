Москва стала самым популярным городом для путешествий на поезде летом

Средняя стоимость билета в одну сторону до столицы составила около 3,4 тыс. рублей, сообщили в сервисе поездок и путешествий "Туту"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пассажиры поездов летом чаще всего ездили в Москву, рассказали ТАСС в сервисе поездок и путешествий "Туту". Средняя стоимость билета в одну сторону на человека в столицу составила около 3,4 тыс. рублей. В Москву чаще всего отправлялись из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Симферополя, Анапы и Воронежа.

Вторым по популярности стал Санкт-Петербург. Средняя стоимость поездки туда составила около 3,7 тыс. рублей. Согласно исследованию "Туту", среди южных направлений на поездах путешественники чаще всего ездили в Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону, Анапу, Симферополь и Новороссийск.

"Среди лидеров по росту спроса по сравнению с летом прошлого года оказались направления Москва - Архангельск, Санкт-Петербург - Архангельск, Москва - Выборг, Санкт-Петербург - Великий Новгород и Майкоп - Адлер. Средний чек за билет на поезд по России у клиентов "Туту" летом 2023 года составил 3,02 тыс. рублей в одну сторону", - заключили в сервисе.