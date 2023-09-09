Проектно-сметная документация Ленского моста в Якутии получила положительное заключение

Как сообщили в региональном правительстве, общая стоимость всего проекта составит не более 130 млрд рублей

ТАСС, 9 сентября. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение проектно-сметной документации мостового перехода через реку Лену в Якутии. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"Проектно-сметная документация мостового перехода через реку Лену в Якутии получила 8 сентября положительное заключение Главгосэкспертизы России", - говорится в сообщении.

Проектно-сметная документация была передана в начале июня. В ней отображена стоимость строительства второго этапа мостового перехода через реку Лена (мост и правобережный подход) - 122 млрд рублей. Кроме этого, проектировщики продолжают работать над трассировкой левобережного подхода, которая выделена в отдельный третий этап. Общая стоимость всего проекта составит не более 130 млрд рублей.

Проект моста был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным на прошедшем 5 сентября совещании по развитию дальневосточных городов. Глава государства отмечал, что при создании современной транспортной инфраструктуры важнейшей задачей является формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке России. Для этого предстоит построить мост через реку Лену в районе Якутска.

С учетом высокой степени готовности проекта Ленского моста, глава региона Айсен Николаев попросил главу государства поручить правительству России определить источники финансирования из федерального бюджета на строительство Ленского моста в объеме не менее 65 млрд рублей или не менее 50% от объема инвестиций начиная с этого года.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Ленский мост позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, который соединит 3 федеральные и 5 региональных автодорог, железнодорожную магистраль Амура, якутский аэропорт, речной порт, повысит транспортную доступность в республике более чем в 4 раза.