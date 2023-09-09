9 сентября, 02:49

Умер главный разработчик PowerPoint Деннис Остин

По сведениям газеты The Washington Post, причиной смерти стал рак легких

ТАСС, 9 сентября. Главный разработчик программы PowerPoint Деннис Остин умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, он ушел из жизни 1 сентября в своем доме в штате Калифорния. Причиной смерти стал рак легких, который метастазировал в мозг.

Остин работал над созданием программы совместно со своим коллегой Робертом Гаскинсом, руководителем компании Forethought. Первая версия PowerPoint, которая изначально называлась Presenter, была выпущена в 1987 году. Через несколько месяцев после ее выхода корпорация Microsoft приобрела Forethought за $14 млн.

PowerPoint - программа для подготовки и просмотра презентаций, являющаяся частью Microsoft Office и доступная в редакциях для операционных систем Microsoft Windows и macOS. 

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