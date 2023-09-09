В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 20 градусов тепла

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 18 до 20 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от плюс 16 до плюс 21 градуса, на востоке области пройдет небольшой кратковременный дождь. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов.

Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.