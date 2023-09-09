В Якутии проект "Навахту.рф" запустил программу трудоустройства для участников СВО

Как сообщили в правительстве республики, соискатели могут найти работу на 42 промышленных и инфраструктурных предприятиях

ТАСС, 9 сентября. Проектный офис в Якутии "Навахту.рф" запустил программу трудоустройства в промышленные компании для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте правительства республики.

"Проектный офис "Навахту.рф" запустил программу по бесплатному обучению горнотехническим специальностям участников СВО и их трудоустройству в промышленные компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники СВО могут найти работу на 42 промышленных и инфраструктурных предприятиях. Первые курсанты проекта уже отработали вахты в компании "Эльгауголь" и вернулись на отдых домой.

"Для Якутии, которая очень активно развивается в последние годы, привлечение местных кадров в промышленность является важнейшим вопросом социальной и экономической стабильности населения. Проект показал большую социально-экономическую эффективность. Каждый вложенный 1 рубль возвращает региону 192 рубля в течение года. Ежемесячно более 200 млн рублей идет в семьи в виде зарплат по всем районам Якутии. Аналогов подобного рода проектов в нашей стране нет. При этом, именно сейчас перед нами стоит очень важная общая задача по социализации и возвращению в мирную жизнь наших ребят, отдавших свой долг по защите Родины. Самый верный путь - это обеспечить участникам СВО стабильный сценарий развития с высоким доходом в промышленной отрасли", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства республики Кирилла Бычкова.

Проект "Навахту.рф" стартовал по поручению главы Якутии Айсена Николаева в ноябре 2020 года. Он призван помогать в трудоустройстве не только состоящих на учете в качестве безработных, но и тех, кто имея работу, хочет перейти на более высокодоходные отрасли народного хозяйства. Благодаря проекту свыше 2 тыс. жителей Якутии получили высокооплачиваемую работу в промышленности республики. Поиск вакансий, подготовка документов, обучение происходят бесплатно и удаленно на цифровой платформе проекта.