Автоблогер сообщил о росте интереса к путешествиям по РФ на машинах среди туристов из КНР

Наибольшей популярностью у китайских туристов пользуются Москва и Санкт-Петербург, сообщил Максим Сапрыкин

ПЕКИН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Россия становится все более популярным направлением для путешествий среди автотуристов из КНР, некоторые из них осматривают РФ в течение одного-двух месяцев. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил профессиональный гид - переводчик китайского языка, туристический и автомобильный блогер Максим Сапрыкин.

"Портрет китайского туриста сильно меняется. В течение трех лет путешественники из Китая не приезжали в Санкт-Петербург и Москву, но сейчас вновь появились. Среди них много бизнес-туристов, появляется все больше людей, которые путешествуют семьями, - сказал он. - В частности, это автотуристы, которые из Китая через Казахстан въезжают в Россию. Автотуризм - это перспективное направление".

По словам Сапрыкина, некоторые китайские автотуристы путешествуют "скрупулезно, изучая Россию в течение одного-двух месяцев, в зависимости от длительности визы". Другие, осмотрев РФ, продолжают маршрут в Западную или Северную Европу. "В Санкт-Петербурге я неоднократно встречался с китайскими автоблогерами. Многие из них уже пожилые, однако не боятся преодолевать большие расстояния, - добавил он. - Некоторым из них за 70 лет, и они путешествуют по три-четыре месяца. Россия на них произвела очень хорошее впечатление. Приятно, что они получили в нашей стране заряд позитива".

Сапрыкин также рассказал, что полтора месяца назад сам совершил автотур по Китаю. "Я отправился из провинции Хэбэй [Северный Китай], доехал до автономного района Внутренняя Монголия и Нинся-Хуэйского автономного района, оттуда в провинцию Ганьсу [северо-запад страны], где добрался до древнего отрезка Великой Китайской стены в Цзяюйгуане. Оттуда отправился в провинцию Цинхай, посетил места, некоторые из которых неизвестны даже среди китайских туристов", - сообщил он.

Российский автоблогер отметил, что в этот раз "проехал сравнительно немного", а также положительно отозвался о китайских дорогах. Он напомнил, что автопробег в РФ и обратно - это порядка 20-30 тыс. километров, в зависимости от маршрута.

Россия как популярное направление среди автотуристов

По словам Сапрыкина, самые популярные маршруты среди китайских туристов, предпочитающих путешествовать на машине - это Москва и Санкт-Петербург. "Кто-то доезжает до Мурманска. Въезжают, минуя Синьцзян и Казахстан, через южную границу России, - уточнил он. - Возвращаются в Китай аналогичными маршрутами либо путешествуют по РФ, заезжают в Казань и Екатеринбург".

Как отметил Сапрыкин, существует целое сообщество автомобилистов, путешествующих за границей. "Они друг с другом общаются, сейчас это очень модная тема", - подчеркнул он.

Российский автоблогер добавил, что когда нынешним летом путешествовал по КНР и за рулем проехал порядка 10 тыс. километров по Западному Китаю, то "увидел, что автотуризм - это мощный тренд". "Кто-то просто ограничивается Китаем, другие готовы выезжать за границу, - заявил он. - Хотелось бы, чтобы Россия в представлении китайского туриста ассоциировалась прежде всего как страна огромных возможностей - как для туризма, так и для бизнеса".

По поводу произошедшего 29 июля случая, когда российские таможенники не пустили в РФ группу китайских граждан, пытавшихся на автомобиле из Казахстана пересечь границу, автоблогер отметил, что "мог сработать человеческий фактор и не хватало каких-то документов". "Я видел этот сюжет: пять блогеров из провинции Юньнань [не смогли попасть в Россию], - сказал он. - Это редкий случай, потому что все известные мне китайские блогеры говорили, что на таможне к ним было очень хорошее отношение. Им всегда помогали заполнить декларацию, потому что она только на русском языке".

Сапрыкин отметил, что существует множество автоблогерских онлайн-форумов, где любители путешествовать на автомобилях обмениваются полезной информацией. "Многие туристы, желающие подольше побыть в России, настойчиво просят организовать тур для автоблогеров, - подытожил он. - Конечно, технически это не так просто, потому что потребуется согласовать разные интересы, бюджет и временные рамки. В любом случае своей миссией я вижу максимально популяризовать Россию и показать ее в лучшем виде. Уверен, что китайские гости не будут разочарованы".