9 сентября, 05:20

Матвиенко поздравила жителей Кисловодска с 220-летием основания курорта

Как отметила председатель Совета Федерации, город продолжает традиции отечественного санаторно-курортного дела

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Кисловодск с 220-летием. Она отметила, что здравница является национальным достоянием.

"Уважаемый Евгений Иванович [Моисеев, глава курорта]! Дорогие жители города Кисловодска! От всей души поздравляю вас с 220-летием со дня основания города!" - говорится в телеграмме Матвиенко, направленной Моисееву.

Она отметила, что Кисловодск - один из известнейших курортов, который продолжает традиции отечественного санаторно-курортного дела. "Здесь жили и творили мэтры литературы, выдающиеся деятели искусства, восстанавливали здоровье военные и ударники труда. Это место отличается удивительной энергетикой и мощной целебной силой, является национальным достоянием", - подчеркнула председатель Совета Федерации.

По ее словам, в последние годы курорт особенно динамично развивается, приводится в соответствие самым высоким стандартам. "Но потенциал здравницы далеко не исчерпан, что позволяет строить самые смелые планы на будущее, в перспективе предлагать многочисленным гостям новые формы организованного отдыха", - добавила она. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияСеверный Кавказ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация