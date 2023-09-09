Матвиенко поздравила жителей Кисловодска с 220-летием основания курорта

Как отметила председатель Совета Федерации, город продолжает традиции отечественного санаторно-курортного дела

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Кисловодск с 220-летием. Она отметила, что здравница является национальным достоянием.

"Уважаемый Евгений Иванович [Моисеев, глава курорта]! Дорогие жители города Кисловодска! От всей души поздравляю вас с 220-летием со дня основания города!" - говорится в телеграмме Матвиенко, направленной Моисееву.

Она отметила, что Кисловодск - один из известнейших курортов, который продолжает традиции отечественного санаторно-курортного дела. "Здесь жили и творили мэтры литературы, выдающиеся деятели искусства, восстанавливали здоровье военные и ударники труда. Это место отличается удивительной энергетикой и мощной целебной силой, является национальным достоянием", - подчеркнула председатель Совета Федерации.

По ее словам, в последние годы курорт особенно динамично развивается, приводится в соответствие самым высоким стандартам. "Но потенциал здравницы далеко не исчерпан, что позволяет строить самые смелые планы на будущее, в перспективе предлагать многочисленным гостям новые формы организованного отдыха", - добавила она.